تواصل لقاءات اليوم الموعود في اجواء ذكرى شهادة الإمام الحسين “عليه السلام”

تواصلت لقاءات اليوم الموعود الفكرية التي تنظمه جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسين “عليه السلام” بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

ويقام مساء اليوم الإثنين ٦ أيلول ٢٠٢١_ ٢٨ محرم ١٤٤٣ الساعة الثامنة وثلاثة عشر دقيقة مساءً بتوقيت لبنان المؤتمر المئة وثمانية عشر ويتضمن:

*١_ المقرئ الدولي الحاج السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية*

*٢_ محاضرة لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ بلال طبيخ*

*٣_ دعاء الفرج مع الرادود الحسيني الشيخ ابراهيم فتوني*

لمتابعة اللقاء إبتداءً من الساعة التاسعة مساء على اليوتيوب : https://youtu.be/KY6AOJfRiHc ____________ الرابط عبر الفيس بوك : https://www.facebook.com/groups/511589190016822/permalink/571432984032442/ _____________ خاص بالقنوات الفضائية : https://mega.nz/file/OyhnhAqZ#pDy5xp4bsW1nN0-teP63PeGQiXyjnJ4Oj600V9FP8Qo1

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية