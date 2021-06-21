الجيش اللبناني: 3 خروق بحرية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة: 3 خروق بحرية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد إنه “بتاريخ 20/6/2021 الساعة 1,20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 5 دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق المياه المذكورة”.

وتابع البيان “عند الساعة 6,06، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 259 مترا ولمدة 4 دقائق”، واضاف “عند الساعة 6,57، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 4 دقائق”.

ولفت البيان الى انه “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام