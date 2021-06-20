الحسنية: لتشكيل حكومة تتفرغ للمعالجات الجدية

أكد رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان وائل الحسنية أن “المهمة الأساس في هذه المرحلة هي تثبيت الاستقرار والتحصين الوطني والقومي لمواجهة كل التحديات والضغوط الاقتصادية الاجتماعية”.

وشدد الحسنية على “ضرورة مواصلة خيار الصمود والمقاومة الذي انخرطت فيه مختلف القوى الفلسطينية، تصديا للارهاب الصهيوني ولمنعه من تحقيق مشاريعه التهويدية ومخططاته الاستيطانية”.

وحذر من “عودة الخطاب التقسيمي في لبنان”، معتبرا أن “الفدرالية هي طرح مشبوه وهي عامل تقسيم للبنان وتقويض لاستقراره”.

وشدد على “ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم، والإسراع في تشكيل حكومة تتفرغ للمعالجات الجدية بما يخفف الأعباء والمعاناة عن كاهل الناس، ولتحصين البلد في ثوابته وخياراته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام