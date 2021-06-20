أغذية خطير أكلها مع الكرز

أخبرت طبيبة الغدد الصماء تاتيانا بوشاروفا عن المنتجات التي يُنصح بعدم تناول الكرز معها.

وقالت بوشاروفا لوكالة “سبوتنيك”: “كمية الكرز الممكن تناولها في اليوم تصل إلى 200 غرام للبالغين الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض مثل التهاب المعدة الحاد أو داء السكري”.

وفقًا للطبيبة، إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب في المعدة، ولكنه يريد حقًا تناول القليل من الكرز، فلا داعي للخلط مع الأطعمة الحامضة أو شبه الحمضية: التوت والعنب والخوخ والتفاح والحمضيات.

وفقًا لبوشاروفا، فإن مزيج الكرز والبقوليات ضار. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرغوب تناول الكرز كحلوى بعد الحساء بالفاصوليا أو عصيدة العدس. الجمع بين هذه الأطعمة يزيد من احتمالية حدوث مشاكل في الأمعاء.

المصدر: سبوتنيك