السيد رئيسي: سأشكل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد وسنتحرك نحو توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 20:24

السيد رئيسي: سأشكل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد وسنتحرك نحو توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية

منذ 1 ساعة 19 June، 2021
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