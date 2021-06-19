  194 منظمة وشبكة حقوقية تطالب بإحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره

قامت 194 منظمة وشبكة حقوقية بالمطالبة بإحترام حق الشعب الفسلطيني حقوق في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره، عازية “السبب الجوهري فيما آلت إليه الأوضاع في عموم فلسطين المحتلة، يعود لحقيقة نكران حقوق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور عام 1917، واستمرار سياسات الكيان الغاصب لفلسطين عام 1948، وتواطؤ الدول الاستعمارية المهيمنة في النظام الرأسمالي المتوحش مع سياسات دولة الاحتلال والفصل العنصري”.

ووقعت المنظمات الحقوقية على عريضة مطالبة بـ:

أولاً: احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ووحدة أراضيه وسيادته على موارده الطبيعية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يشدد على الحق بالدفاع عن النفس وبمقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال للتحرر الوطني، والعودة إلى منازله، وجبر الضرر الذي لحق به منذ عام 1948، ومطالبته ملاحقة مجرمي العدوان والحرب في دولة الاحتلال والتمييز العنصري أمام الهيئات الدولية والقضاء الدولي المختص؛

ثانيا: حث الأمم المتحدة، عبر الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار رقم 194 الذي نص على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى منازله التي هجر منها عام 1948وتعويضه لجبر الأضرار التي لحقت بهجراء التهجيرالقسري ومصادرة أملاكه؛

ثالثا: دعوة المجتمع الدولي للكف عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة ونظامه الاقتصادي والاجتماعي بحرية ووفقا لإرادته دون تدخل خارجي.

رابعا: حض الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا، لوقف مد كيان الاحتلال والفصل العنصريبالأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية واجراءات دبلوماسية

خامسا: إيقاف الشركات العالمية استيرادها و/أو استثماراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت طائلة المقاضاة والتعويض على انتهاكها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية

سادسا: دعوة المجتمع الدولي لإدانة ووقف سياسات التهويد واجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم،من حي الشيخ جراح إلى كل من طالتهم إجراءات الطرد

سابعا: إدانة كافة اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية

ثامنا: رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة في فلسطين المحتلة، المفروض من قبل دولة الاحتلال منذ عام 2005، وتحميل دولة الاحتلال والفصل العنصري مسؤولية التعويض عما دمرته آلتها العسكرية

تاسعا: مطالبة الدول العربية إلغاء الاتفاقيات التي عقدتها مع دولة الاحتلال والفصل العنصري، كما تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات التي تمكنه من مقاومة الاحتلال ونيل حريته واستقلاله واقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس

عاشرا: مناشدة الشعوب العربية وأحرار العالم مواصلةمساندة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم سياسات نكران دولة الاحتلال والفصل العنصريلحقه في تقرير مصيره، واجراءات اقتلاعه من أرضه والعدوان بين الحين والآخر لآلة الدمار الحربية عليه.

إحدى عشر: يرحب الموقعون بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال والفصل العنصري قبل وبعد 13 نيسان/ ابريل في عموم فلسطين، وشمول ولايتها الموضوعية الأسباب الكامنة وراء إطالة أمد الأزمة، وما رافقها من تمييز على أسس قومية وعرقية وإثنية ودينية. ويأملون ألا يتم عرقلة عملها ويلقى مصير تقاريرها نفس مصير لجنة غولدستون.

اثني عشر: إدانة الإجراءات القمعية والإنتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال والفصل العنصري بعد وقف عدوانها على قطاع غزة في 21 مايو/ أيار؛ حيث حولت حي الشيخ جراح بأكمله لسجن مغلق بالمكعبات الاسمنتية مانعة الدخول إليه لغير سكانه وأقاربهم على أساس الهوية. كمااستأنفتدعم عصابات المستعمرين(المستوطنين)لقمع الشباب المتواجدين في ساحات المسجد الأقصى، وأخضعت الأحياء العربية في البلدات والمدن المختلطة في المناطق المحتلة عام 1948 لإجراءات حظر التجوال وحملات اعتقال طالت قرابة 1800 شاب وفتاة وطفل. يضاف لذلكمواصلة نشاطات الاستعمار الاستيطاني بإقامة بؤرتين لمستعمرين شرق مدينة بيت لحم وجنوب مدينة نابلس؛ دون أن ننسى استمرار قنص المتظاهرين العزل وإيقاع شهداء وعشرات الجرحى منهم؛ ناهيك عن عرقلة قوات الاحتلال وصول الوقود إلى قطاع غزة وعمليات نقل الجرحى وإعادة الإعمار.هذه الإجراءات وغيرها مما يشكل استمرارا لجرائم الحرب التي تشمل التهجير القسري ومصادرة الأملاك الخاصة وتهديد حياة وحريات المدنيين، كما هي إخلال بواجباتها كقوة محتلة بخصوص حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ثالث عشر: دعوة جامعة الدول العربية و/أو منظمة التعاون الإسلامي و/أو منظمة دول عدم الانحياز و/أو الاتحاد الأفريقي ودول العالمالمنحازة، عمليا وليس لفظيا، لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، دعوتها للتقدم للأمانة العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يدعو لتجميد عضوية دولة الاحتلال الاستعماري العنصري “اسرائيل” في الأمم المتحدة، تمهيداً لطردها بشكل نهائي ومعاقبتها على عدم احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة؛ كما لإمعانها في ارتكاب جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والإرهاب والتمييز العنصري وجرائم ضد الإنسانية وتهديد الأمن والسلم الدوليين؛ إضافة لعدم تنفيذها أي من مئات القرارات الدولية ذات الشأن المتعلقة بفلسطين منذ 73 عاما وحتى الآن.

أخيرا يحيي الموقعون بسالة الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته البطولية لعدوان دولة الاحتلال الاستيطاني والتمييز العنصري، والذي سيكلل حتما بالنصر مهما بلغ حجم التضحيات. كما يحييون أحرار الشعوب في العالم أجمع الذين يدعمون الشعب الفلسطيني في مقاومته الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان.

رام الله، 13-6-2021

الموقعون:

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)

الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)

الاتحاد العام التونسي للشغل

اتحاد أصحاب الشهادات العطلين عن العمل/ تونس

الاتحاد العام للاعلاميين العرب/لبنان

اتحاد العمل النسائي /المغرب

اتحاد المرأة الأردنية

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)

اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية/ لبنان

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية /فلسطين

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)

الإئتلاف المصري لحقوق الطفل

الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325/فلسطين

ائتلاف صمود/تونس

الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان/فلسطين

التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان

التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق

التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام

التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (وتضم 55 منظمة حقوقية)

التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام

التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

التضامن لحقوق الإنسان/ليبيا

التنسيقية الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب

تنمية وإعلام المرأة-تام/ فلسطين

جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق

جمعية أصدقاء المعوقين/لبنان

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

الجمعية الأردنية للعلوم السياسية

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

الجمعية البحرينية للشفافية

جمعية التضامن المدني-تونس

جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين

جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدينين / تونس

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية التونسيين بفرنسا

جمعية الحقوقيين الأردنيين/الأردن

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب(فرنسا)

جمعية السيدات العاملات/الأردن

جمعية الشابات المسيحية/ فلسطين

جمعية الشفافية الكويتية

الجمعية العربية للحريات الأكاديمية

الجمعية العربية للعلوم السياسية

جمعية العمل النسوي- معا /فلسطين

الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات

الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا

جمعية المرأة البحرينية/البحرين

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للنساء التقدميات

جمعية المكتبة المتنقلة من اجل اللاعنف والسلام/فلسطين

جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن

الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق

الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان

جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان/العراق

جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/ فلسطين

جمعية النجدة الاجتماعية للتنمية/ فلسطين

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية النساء العربيات/الأردن

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/مصر

جمعية أمازونات ليبيا/ليبيا

جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين/ الأردن

جمعية بنت البادية لحقوق الإنسان/الأردن

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات/تونس

جمعية جذور لحقوق المواطن- الأردن

جمعية جسور المواطنة/ تونس

جمعية دار العز للحقوق والحريات/الأردن

جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان

جمعية رؤى نسائية/ الأردن

جمعية رؤية حرة/تونس

جمعية ريتاج للمرأة الفلسطينية /فلسطين

جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء/ المغرب

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن

جمعية نشاز/ تونس

الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال والضم

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين

رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

رابطة المرأة في كردستان العراق

رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات(رند)

رابطة النساء السوريات/سورية

رابطة النساء معيلات الأسر/ موريتانيا

رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية/لبنان

رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية

رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 10 منظمات حقوقية)

الشبكة العربية للتسامح

الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان

الشبكة القانونية للنساء العربيات

شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/مصر

شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن

شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن

شبكة المسائلة الاجتماعية بالمغرب

شبكة المشاهد الإعلامية /موريتانيا

القسط لحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية

لجان العمل الصحي/ فلسطين

اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

لجنة حقوق المرأة والطفل/ فلسطين

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح

المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان/جنيف

المجلس العالمي للحقوق والحريات/ اليمن

المجلس النسائي اللبناني(تضم 150 جمعية نسائية)/لبنان

المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين

مرصد العمل البرلماني المغربي

مرصد حريات/ المغرب

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”/فلسطين

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة /فلسطين

مركز الإعلاميات العربيات/الأردن

مركز البديل للمعلومات والأبحاث/ الأردن

مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مصر

مركز التنمية والدعم والإعلام -دام/ مصر

مركز التواصل الاجتماعي الفلسطيني/ لبنان

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان

مركز الدراسات النسوية/ فلسطين

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”/ فلسطين

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية

مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان/ الأردن

المركز العُماني لحقوق الإنسان

المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة- مساواة

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين

المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية

المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

المركز المصري لحقوق المرأة

مركز تفوق الاستشاري للتنمية /البحرين

مركز تونس لحرية الصحافة

مركز جذور لحقوق الإنسان

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان/فلسطين

مركز شؤون المرأة-غزة/فلسطين

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن

مركز كلمة لحقوق الإنسان/مصر

مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق

معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان

المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية و القانونية/مصر

الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن

ملتقى حريات فلسطين

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/ تونس

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

منتدى الشباب السياسي/ فلسطين

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن

المنتدى المدني في السودان (ويضم 54 منظمة مجتمع مدني) /السودان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان/ المغرب

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات /موريتانيا

منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية/ الأردن

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

منظمة أنصار الحرية الإنسانية/ العراق

منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم/المغرب

منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف

منظمة ساوة لحقوق الانسان / العراق

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي :ذكرى ووفاء/تونس

منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن

مؤةسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق

مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان/ مصر

مؤسسة آكت لحل النزاعات -القدس/ فلسطين

مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل

مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة/تونس

مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان – اليمن

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

مؤسسة قضايا المرأة المصرية /مصر

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

النقاب العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة/ الأردن

نقابة الصحافة الالكترونية /موريتانيا

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون/ فلسطين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”

الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

المصدر: موقع المنار