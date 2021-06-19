الداخلية الايرانية: الانتخابات جرت دون حصول أي حادث أمني

وتابع “خلال هذه الفترة كان لدينا العديد من الاستعدادات لمواجهة الأعمال إرهابية خلال هذه الفترة ووضعت الخطط اللازمة للتصدي لها”، مشيراً الى وجود عناصر مخدوعة في الداخل، وكثير منهم تم التحقيق معهم من قبل مجموعات استخباراتية واعتقل بعضهم”.

وقال ذوالفقاري، إن “الاشراف الاستخباراتي ماوراء الحدود وداخل البلاد ، اسهم في عدم حصول أي خرق أمني خلال انتخابات، وجميع القوى الأمنية في جميع أنحاء البلاد كانت على أتم الاستعداد”.

واشار مساعد وزير الداخلية الى مشاركة 300 ألف شخص بشكل مباشر في الحفاظ على أمن مراكز الاقتراع، وأكثر من 300 ألف شخص ساهموا في تأمين الحدود والمدن والقرى والطرق.