قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية (مصحح) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 11:52

قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية (مصحح)

منذ 22 mins 18 June، 2021
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