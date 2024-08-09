العميد قاآني مهنئًا ومعزيًا السنوار: دماء الشهيد هنية ستؤدي إلى مذلة وزوال هذا الكيان المجرم

أبرق قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قاآني إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، رسالة تعزية مرفقة بالتهنئة لاستشهاد القائد إسماعيل هنية، مؤكّدًا أنّ دماء الأخير “ستؤدي إلى مذلة وزوال هذا الكيان المجرم قاتل الأطفال من على وجه الأرض بأسرع وقت ممكن”.

وأكّد العميد قاآني في رسالته البقاء إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، حتى تحقيق الوعد الإلهي في تطهير القدس الشريف من لوث الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني، سائلًا الله سبحانه أن يمن بالسلامة والتوفيق على جميع المجاهدين الأبطال الفلسطينيين.

وشدّد العميد قاآني على أن الشهيد القائد هنية كان بحق قائدا مغوارا للمقاومة الإسلامية وشخصية قيمة وصلبة وصانعة للوحدة للعالم الإسلامي كما تفضّل قائد الثورة الإسلامية دامت بركاته، قائلًا “إننا نعد الثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية واجبًا علينا”.

وأضاف العميد قاآني للسنوار “لا شك أن بركة دماء هذا الشهيد العظيم ستجعل أثر العقوبة القاسية للكيان الصهيوني على يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهاد البطولي لإخوتكم في المقاومة الإسلامية ستجعل أثرها أكثر من الماضي وستؤدي إلى مذلة وزوال هذا الكيان المجرم قاتل الأطفال من على وجه الأرض بأسرع وقت ممكن”.

وتوجه العميد قاآني للسنوار بالقول “ما أعظمه من انتخاب مناسب يبين أن حماس لم تتراجع أمام اغتيال أكبر مسؤوليها السياسيين والجهاديين بل بانتخابها قائداً رشيداً آخر قد واصل بكل عمره طريق خدمة الشعب الفلسطيني المظلوم ومقارعة قتلة الأنبياء وسجل في عمليات طوفان الأقصى البطولية مفاخرا خالدة للشعب الفلسطيني، أثبتت بأنها سلمت راية عزة حماس إلى من هو أكثر تأثيرا في الميدان وهو مجاهد في سبيل الله”.

وأضاف العميد قاآني في رسالته إلى السنوار “أخي العزيز المجاهد أبا إبراهيم، بمناسبة إنتخابكم الصحيح والجدير كشخصية ذات تاريخ مشرف في الجوانب القيادية والجهادية لرئاسة المكتب السياسي لحماس أتقدم بالتهاني والتبريك لكل الأبطال من أبناء حماس وأبناء غزة الصامدين والأمة الإسلامية”.

المصدر: مواقع إخبارية