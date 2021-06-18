الوزيرة نجم عرضت ونظيرها الفرنسي لمساعدة بلاده لبنان في تحديث قصور العدل وقوانين السجون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 00:30

الوزيرة نجم عرضت ونظيرها الفرنسي لمساعدة بلاده لبنان في تحديث قصور العدل وقوانين السجون

منذ 60 mins 17 June، 2021
الوزيرة ماري كلود نجم
لبنان

إجتمعت وزيرة العدل في حكومة تصريف في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وفي إطار الجولة التي تقوم بها على المسؤولين المعنيين في الدولة الفرنسية، إلى وزير العدل الفرنسي إريك دوبون – موريتي، عبر تقنية “الفيديو-كونفرنس”.
وجرى خلال الاجتماع البحث في “التعاون القضائي بين البلدين، وفي سبل مساندة فرنسا مشاريع الوزارة الحيوية، بما فيها وضع قصور العدل وتحديث قوانين السجون”، فيما جددت نجم شكرها للدولة الفرنسية للتعاون القضائي المثمر الذي تبديه في ملف تفجير مرفإ بيروت في شكل خاص.
واتفق الفريقان على استكمال التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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