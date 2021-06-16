إصابات جديدة بكورونا في رحلات وصلت الى مطار بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان الاربعاء باستكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11 و12 و13 و14 حزيران.

وأظهرت النتائج وجود ثمان وأربعين (48) إصابة جديدة بوباء كورونا، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 11/6/2021 كالآتي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)

” رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

” رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

” رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (كلها سلبية)

” رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (كلها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

” رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (كلها سلبية)

” رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (كلها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (كلها سلبية)

” رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

” رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (كلها سلبية)

” رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 321 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 12/6/2021 كالآتي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

” رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (كلها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (سبع حالات إيجابية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)

” رحلة وارسو: شركة LOT رقم 145 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)

” رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

” رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (كلها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)

” رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (كلها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (كلها سلبية)

” رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 13/6/2021 كالآتي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (كلها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كها سلبية)

” رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان: شركة MEA رقم 321 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة برلين: شركة EW رقم 9982 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة جدة: شركة SV وقم 641 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (كلها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (كلها سلبية)

” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)

” رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)

” رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

” رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

” رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (كلها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

” رحلة باريس: شركة Air France رقم 562 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

” رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 14/6/2021 كالآتي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (كلها سلبية)

” رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (كلها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

” رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

” رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام