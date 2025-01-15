الرئيس المكلّف يجري الاستشارات النيابية غير الملزمة بظل مقاطعة “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”

انطلقت في لبنان الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، والتي تستمر ليومي الأربعاء والخميس، بهدف الاطلاع على آراء النواب بشأن تأليف الحكومة، شكلها، وعدد حقائبها.

والتقى سلام في اليوم الأول من الاستشارات: كتلة اللقاء الديمقراطي، تكتل لبنان القوي، اللقاء التشاوري المستقل، كتلة الاعتدال الوطني، كتلة تحالف التغيير، كتلة الجمهورية القوية، التكتل الوطني المستقل، كتلة الكتائب، كتلة النواب الأرمن، والنائب عماد الحوت.

وجرت هذه الاستشارات وسط مقاطعة كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، كما غاب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الحضور إلى المجلس.

وتحدث بالمناسبة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، حيث قال إن “الرئيس المكلف لديه أفكار وهو منفتح للتواصل مع الجميع، ولا نية لإقصاء أحد”.

من جهته، قال النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة اللقاء الديمقراطي: “نحن أمام مرحلة تاريخية في لبنان، ولدينا فرصة لبناء دولة وبلد المستقبل. هذا ما أكدناه للرئيس سلام بعد أن تمنينا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة والصعبة”، وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يلغي الآخر”.

أما النائب سجيع عطية باسم كتلة “الاعتدال الوطني”، فقال: “الحكومة يجب أن تكون ممثلة لكل مكونات البلد، وبمستوى بناء البلد لكي تكون فعالة وناجحة”. وتابع: “تطرقنا إلى مسألة الإنماء، فلدينا في عكار مرافق عدة وهي مهملة، وأكدنا على أهمية الإنماء المتوازن”.

بدوره، قال النائب جبران باسيل باسم تكتل لبنان القوي: “هناك فرصة لتوازن جديد في البلد ولشراكة فعلية بين اللبنانيين، ولإصلاح ما يجب إصلاحه في الدولة”. وأضاف: “لا نقبل أي إقصاء أو تهميش، ولا أحد يستطيع أن يقصي أحدًا. لذلك، يجب ألا تكون هذه الفكرة موجودة لدى أي طرف، ولا حتى محاولة التفكير بها”. وتابع: “بالمقابل، لا يجب أن يكون هناك تمييز لأحد على أحد، سواء بالتعالي أو بالشعور بالدونية تجاه الآخرين”.

وقال النائب جورج عدوان باسم كتلة “الجمهورية القوية”: “مطلبنا الأساسي قبل الحديث عن الأحجام والحصص، أن تكون خطة الحكومة مستندة إلى خطاب القسم. لا نريد العودة إلى أي معادلات سابقة”. وأضاف: “يجب أن يكون خطاب القسم هو خطة الحكومة، ويجب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما يجب إنهاء مرحلة حكومات الوفاق الوطني”.

من جانبه، قال النائب طوني فرنجية باسم التكتل الوطني المستقل: “تمنينا التوفيق للرئيس سلام، وأملنا تشكيل حكومة مبنية على الكفاءات تكون على قدر تطلعات المرحلة”. وأضاف: “كتكتل، نقف إلى جانب العهد والرئيس المكلف، وهناك موجة أمل لا بد من استثمارها والابتعاد عن قاعدة إضاعة الفرص التي عرفها لبنان”.

وفي حديثه باسم كتلة الكتائب، قال النائب سامي الجميل: “نتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة كفاءات، ونترك شكلها للرئيس عون والرئيس المكلف”. ورأى أن “هناك ورشة عمل كبيرة ووزارات مهمة تسهّل الاستثمارات وتواكب تطور لبنان”. وأضاف: “اليوم فتحنا صفحة جديدة من تاريخ لبنان تحت سقف الدستور والقانون، وبالشراكة مع كل المكونات في البلد، ولا نريد العودة إلى التشنجات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام