انطلاق القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 14:50
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رئاسة المجلس النيابي: من حقي أن أحاول بناء على طلب الرئيس المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل اليها
رئاسة المجلس النيابي: المجلس النيابي قال كلمته والمطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة
لبنان: جلسة مشتركة للجان النيابية لدرس مشروع إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها
وزارة الصحة العامة: 170 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
إعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء عملية الدهس والطعن عند حاجز حزما شمال القدس
استشهاد الفلسطينية "مي عفانة" من قرية ابو ديس برصاص الاحتلال على حاجز حزما شمال القدس المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الدكتورة مي عفانة إرهاب منظم وعدوان واضح يكشف النوايا القبيحة للاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الدكتورة مي عفانة وتؤكد ان ما من سبيل لردع الاحتلال الاّ بالمقاومة وإشعال ساحات المواجهة
طائرات الاحتلال الصهيوني تستهدف عدة مواقع للمقاومة في وسط وجنوب قطاع غزة
الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: القصف على غزة محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة
حازم قاسم: سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل ارضنا
الجبهة الشعبية: القصف على غزة هو محاولة لذر الرماد في العيون بعد فشل أهداف مسيرة الأعلام إثر تهديدات المقاومة
يديعوت احرنوت تقول ان الكيان العبري طلب من مصر اقناع حماس بعدم الرد على مسيرة الاعلام
يديعوت احرنوت: تغيير مسار مسيرة الاعلام والرسالة التي تم نقلها لحماس عبر مصر ساهمت في تهدئة الوضع
توغل 6 جرافات إسرائيلية ودبابتي ميركافا خارج السياج الأمني انطلاقا من موقع صوفا شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة
إعلام العدو: بوادر أزمة مع الإمارات بعد قرار وزيرة البيئة إلغاء اتفاقية تسمح لأبو ظبي بنقل النفط عبر "اسرائيل" للعالم
إعلام العدو عن مصادر إماراتية: إلغاء "اسرائيل" الاتفاقية سيعرض اتفاقيات أبراهام للخطر
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لا يمكن لسوريا أن تتخلى عن هويتها وانتمائها فهذا هو تاريخ نضالها وكفاحها
دراسة اميركية: فيروس كورونا كان موجوداً في الولايات المتحدة على الأقلّ منذ كانون الأول/ديسمبر 2019
القيادة الوسطى الأمريكية: أكملنا أكثر من 50% من عملية الانسحاب من أفغانستان
الكرملين: تصريحات واشنطن عن ضرورة احتواء روسيا لا تساعد على تهدئة الأجواء قبل قمة بوتين _ بايدن
ايران: إنسحاب المرشحين محسن مهر زادة وعلي رضا زاكاني من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران اكتفت ذاتيا بإنتاج البنزين وباتت مصدرة لهذا المنتج الاستراتيجي
إنطلاق القمة الروسية _ الأميركية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في العاصمة السويسرية جنيف
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
السعودية: جهاز أمن الدولة يعتقل وكيل النيابة العامة والناطق باسمها شلعان الشلعان من مكتبه
مصادر سعودية: إعتقال وكيل النيابة العامة جاء بتحريض من النائب العام المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
انطلاق القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف (روسيا اليوم)
منذ 16 mins
16 June، 2021
عاجل
القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي
جنيف
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