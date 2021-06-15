قتيلان في إطلاق نار داخل مصنع في ولاية ألاباما الأمريكية

قالت شبكة cbs الأمريكية إن إطلاق نار وقع في مصنع شركة “مولر” في مجينة ألبرتفيل في ولاية ألاباما في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس شرطة ألبرتفيل، جيمي سميث، أن موظفا قام بإطلاق النار على زملائه حوالي الساعة 2:30 صباحا، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل على تحديد هوية ومكان مطلق النار.

وتمتلك شركة “مولر” التي تصنع صنابير لإطفاء الحرائق، 11 مصنعا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا بما في ذلك المصنع الموجود في ألبرتفيل، والذي يعمل به أقل من 500 شخص.

المصدر: وكالات