“وحدة برق” تستنفر عناصرها وتحذر مستوطني الغلاف: انتظروا اللهيب والنار

أعلنت وحدة برق الجهادية الثلاثاء الاستنفار العام بين عناصرها ومجاهديها نصرة للمسجد الأقصى المبارك تزامنًا مع تسيير المتطرفين الإسرائيليين مسيرة الأعلام في الأقصى. وحذرت وحدة برق المستوطنين في مستوطنات “غلاف غزة” من خطر البالونات والطائرات الحارقة قائلة “انتظروا اللهيب والنار”.

وجاء في بيان الحركة “في الوقت الذي يظن فيه الاحتلال أننا يمكن أن نتقاعس لنصرة المسجد الأقصى المبارك كان لزاماً علينا أن تكون لنا كلمة في الميدان وعليه، فإننا في وحدة برق الجهادية نعلن وبشكل رسمي النفير بين صفوف عناصرنا في كافة مناطق القطاع ونقول لمستوطني الاحتلال انتظروا اللهيب والنار”.

المصدر: فلسطين اليوم