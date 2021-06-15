الإعلام الحربي اليمني يوزع مشاهد لـ10 أسرى سعوديين وسودانيين اثنين تم أسرهم في جيزان

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأعداد من الأسرى السعوديين والسودانيين تم أسرهم في جبهات ما وراء الحدود، بينهم بعض أسرى عملية جيزان الواسعة.

وعرضت مقابلات الأسرى من الجنود السعوديين ومرتزقة الجيش السوداني تعريف الأسرى بأنفسهم ورتبهم العسكرية والقوات والتشكيلات العسكرية التي ينتمون إليها، بالإضافة لأرقامهم العسكرية. ودعا الأسرى قادتهم إلى الإهتمام بملفهم والسعي لإطلاق سراحهم، مطمأنين أهاليهم بأنهم بصحة جيدة، لافتين إلى حسن معاملة مجاهدو الجيش واللجان الشعبية لهم.

وتضمنت المقابلات شرح بعض أسرى عملية جيزان الواسعة عن لحظات أسرهم وما تعرضوا له أثناء العملية وبعدها حتى وقوعهم في الأسر، مشيدين بمعاملة الجيش واللجان الشعبية لهم وحمايتهم من غارات تحالف العدوان. واستنكر بعض الأسرى من عملية جيزان الواسعة إنكار ناطق تحالف العدوان العملية والتنكر لأسرى قواتهم، مؤكدين وجود أسرى من القوات السعودية ومرتزقة الجيش السوداني ومن المرتزقة المنافقين.

أسماء الأسرى السعوديين:

1- الرقيب عيسى علي هادي السليماني – الرقم العسكري 344525 – اللواء الثامن عشر / الكتيبة الرابعة / سرية الإسناد – مدينة بيش/جيزان

2- العريف عبدالله غيثان معيض القرني – الرقم العسكري 520 – اللواء الحادي عشر / كتيبة الدبابات – المجاردة / عسير

3- الرقيب صالح عايض العتيبي – الرقم العسكري 559 – لواء الملك عبدالعزيز – الرياض

4- العريف أحمد عبده حسن موسى – الرقم العسكري 418 – اللواء الثامن عشر / الكتيبة الثانية – جيزان

5- العريف أحمد عبدالعزيز الجهيني – اللواء السادس – المدينة المنورة

6- الرقيب عبدالله علي سعد الشهري – الرقم العسكري 466329 – اللواء السادس / كتيبة المشاة – عسير

7- العريف غلاب الحميدي المطيري – الرقم العسكري 149278380 – اللواء السادس / كتيبة المهندسين – القصيم

8- جندي أول نايف محمد جابر حكمي – الرقم العسكري 600039 – كتيبة المدرعات الخفيفة – جيزان

9-جندي أول يحيى عطية محمد حناني – الرقم العسكري 555810 – اللواء السادس / الوحدة الثانية – جيزان

10- وكيل رقيب أحمد عبدالله عسيري – الرقم العسكري 513 – اللواء الرابع / الكتيبة الثانية – حايل عسير

أسماء الأسرى السودانيين:

1- الرقيب سيف الدين بخيت محمد بخيت – الرقم العسكري 3221221145 – القوات البرية – اللواء الخامس حزم

2- وكيل عريف علي محسن حسن الزبير – الرقم العسكري 3120130612 – الفرقة 19 مروي

المصدر: الاعلام الحربي اليمني