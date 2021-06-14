“تجمع علماء جبل عامل” استنكر إطلاق سراح العميل الصهيوني جعفر غضبوني

استنكر “تجمع علماء جبل عامل” في بيان له الاثنين “قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عدم توقيف العميل الصهيوني جعفر غضبوني”.

ولفت التجمع الى “ان هذا العميل المجرم الذي قضى عمره في خدمة العدو الصهيوني ضد أهله وناسه في هذا الوطن ومن ثم هرب في العام 1996 إلى الولايات المتحدة الأميركية راعية الكيان الغاصب وحصل على الجنسية منها”.

ورأى التجمع أنه لم يتم “اتباع الأسس القضائية والوطنية ولا الاكتراث بها وأصلا لا يحكم بإسم الشعب اللبناني المقاوم”، وطالب “المسؤولين الضغط في سبيل إحقاق الحق والثأر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى”، محذرا من “خطورة هذا المسار الذي يستهدف كل مقاوم شريف ويكرم كل خائن عميل مجرم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام