رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليست أقل سوءاًَ من سابقتها

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه الإثنين، أن “رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما من الحكم بمثابة نهاية لواحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، على حد تعبيره، موضحا في الوقت نفسه أن ذلك “لا يُعد اعترافاً بأن الحكومة الاسرائيلية الجديدة أقل سوءًا”.

وقال اشتيه في مستهل اجتماعه الحكومي”بمغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كرسي الحكم أمس بعد 12 عاما متواصلة من مكوثه، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع. والتي لا يماثلها في السوء سوى فترة حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب”.

وأوضح اشتيه في كلمته “ندين دعم رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت للاستيطان وخصوصا في المناطق ج”، متابعاً “لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إذا لم تأخذ في الاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.

المصدر: سبوتنيك