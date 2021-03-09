رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الإدارة الأميركية إلى حمل العدو على وقف الاستيطان

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإدارة الأميركية الجديدة إلى ترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل وقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الثلاثاء، “إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا [المستجد] الفتاك نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري”.

وأدان عزم السلطات الإسرائيلية طرد عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين.

المصدر: سبوتنيك