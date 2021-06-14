البراكس: لا يمكن معالجة أزمة المحروقات بحلول مؤقتة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 15:58

البراكس: لا يمكن معالجة أزمة المحروقات بحلول مؤقتة

منذ 1 ساعة 14 June، 2021
جورج البراكس
لبنان

شكر عضو نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان جورج البراكس في بيان له الاثنين “الشركات المستوردة للنفط للكميات التي وضعتها في السوق المحلي اليوم والتي حددتها بما يقارب 12 مليون ليتر بنزين وفقا للبيان الصادر عنها، ما سيساهم بالتخفيف من وطأة الازمة خلال الساعات والايام المقبلة”.

وتمنى البراكس “من المواطنين التخفيف من الضغط على اصحاب المحطات ليتسنى لهم تأمين البنزين للجميع”، وتابع “لكن يبقى السؤال الاهم والموجه الى السلطات المعنيية، الى أين نتجه في المستقبل القريب؟”، واعتبر ان “المطلوب وضوح في السياسة المتبعة للوصول الى حل جذري ونهائي ينتج عنه وقف تدهور القطاع النفطي وطوابير السيارات امام المحطات وتأمين وصول كميات البنزين الموزعة الى جميع المحطات في لبنان وخاصة في المناطق التي تعاني كالجنوب وعكار والبقاع”، واكد انه “لا يمكن معالجة هذه الازمة بحلول موقتة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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