البيت الأبيض: بايدن يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد نيل حكومته الثقة في الكنيست – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 00:54

البيت الأبيض: بايدن يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد نيل حكومته الثقة في الكنيست

منذ 3 ساعة 13 June، 2021
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