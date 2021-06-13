الخارجية السودانية: متمسكون بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 21:26

الخارجية السودانية: متمسكون بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة

منذ 2 ساعة 13 June، 2021
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