التحكم المروري: قطع الطريق على تقاطع #الصيفي #بيروت وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 22:00

التحكم المروري: قطع الطريق على تقاطع #الصيفي #بيروت وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

منذ 27 mins 11 June، 2021
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