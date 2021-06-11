خواجة: مبادرة الرئيس بري لا تزال مستمرة ونأمل أن تصل إلى خواتيمها المرجوة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أن “مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال مستمرة”، وقال “هناك مساع تبذل لإحداث اختراق في الوضع القائم، نأمل أن تصل إلى خواتيمها المرجوة”.

وأضاف خواجة “وحده الرئيس بري يحدد توقيت الفترة التي ستعيشها هذه المبادرة ونتمنى ألا تطول وأن تؤدي إلى ولادة الحكومة”، ورأى ان “هذا الأمر يستلزم تعاونا من الأطراف المعنية وتحديدا من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة دستوريا، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وبالتالي فريقيهما السياسي”.

وذكر خواجة “يجب ألا ننسى أبدا، أن أي شخص في موقع المسؤولية هو خادم عند الشعب اللبناني وليس العكس، من رئيس الجمهورية إلى آخر موظف ما دام يتقاضى راتبا من هذا الشعب”، وتابع “نعاني أزمات استعصائية غير مسبوقة يلزمها جهود ومقاربات وقيادات استثنائية، فالسلوك الذي نشهده في موضوع تأليف الحكومة تحديدا من المعنيين بالأمر، يفتقد إلى الحس الوطني والشعور بالمسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام