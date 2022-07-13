قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة “من أعطى حاكم مصرف لبنان الحق بزيادة رواتب القضاة مع تقديرنا واحترامنا لهم؟”، وتابع “لا يرى اللبنانيون بهذا الإجراء المخالف للقانون إلا رشوة ومحاباة، والمطلوب التراجع عنه فورا”.

واضاف خواجة ان “معاناة القضاة نتيجة انهيار قيمة الرواتب شبيهةٌ بمعاناة كل العاملين في القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية”، وتابع “هذا يتطلب إيجاد حل عادل لهؤلاء لضمان استمرارية المرافق العامة، ولكي لا نقع فريسة المزيد من التضخم يجب توفير الواردات اللازمة والمشروطة ألا تطال الفئات الفقيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام