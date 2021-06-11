دياب: أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبا بهذه المواجهة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب “أنا أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبا في هذه المواجهة”، وتابع “لذلك نحن في حاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه”.

كلام دياب جاء الجمعة خلال استقباله وفدا من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، وقال دياب “قضية شهداء المرفأ هي قضية وطن وليست قضية شخصية تخصكم وحدكم”، واضاف “لذلك، الدولة، بكل مؤسساتها والقوى السياسية، بكل تلاوينها، معنية بهذه القضية سواء بتداعياتها،أو بحيثياتها”، وتابع “هناك محاولات حصلت لتضييع القضية عبر التركيز على هوامشها وليس على أساسها”.

ورأى دياب أن “الفساد المستشري والذي يتحكم بالدولة هو المسؤول الأول عن انفجار المرفأ”، واضاف “لكن طبعا يجب أن نعرف الحقيقة الكاملة عن هذا الانفجار. لن يرتاح الشهداء في عليائهم، إلا بكشف الحقيقة”، وتابع “أعرف أن هذا لا ينصف شهداءنا ولا جرحانا ولا المتضررين، لكنه وقفة وجدانية حتى نستذكر أن الفساد انفجر في مرفأ بيروت، وحتى نعمل كلنا على اقتلاع الفساد من يومياتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام