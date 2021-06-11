كورونا في المغرب.. تسجيل 376 إصابة ووفاتين

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، عن تسجيلها 376 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل تراجعا طفيفا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 376، مقارنة مع 386 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 522765 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3274 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت وفاتين جديدتين جراء المرض خلال يوم، مقابل 3 حالات الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9192 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 341 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 510299 بنسبة تعاف بلغت تتجاوز 97%.

المصدر: وكالة رويترز