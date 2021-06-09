تهنئة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لقناة المنار

حضرة المدير العام لقناة المنار، الاخ ابراهيم فرحات المحترم،

الاخوة والزملاء الاعزاء في قناة المنار المخترمين،

تحية التقدير والنضال المشترك،

باسم المكتب المركزي للاعلام في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نتقدم منكم بأحر التهاني والتبريك لمناسبة مرور ثلاثين عاما على قناة المقاومة، قناة المنار، التي ما زالت وفية لعهد قطعته منذ يوم بثها الاول، بأن تبقى صوت المقاومة والمقاومين، وصوت فلسطين المدوي في اثير اريد له ان يكون صهيونيا وامريكيا، فكانت قناة المنار، المنبر الذي من خلاله استطعنا تعرية وفضح الجرائم الصهيونية والامريكية بحق شعوبنا..

وخلال عديد المعارك التي خاضتها مقاومتنا الفلسطينية ضد العدو الاسرائيلي، كانت “قناة المنار” حاضرة في كل تفصيل، وكانت شريكة في كافة الانتصارات بما فيها الانتصار الاخير، عندما انهزم “لصوص الاسوار” على يد “سيف القدس”، الذي قدم ملحمة بطولية، واكد ان مقاومتنا ستبقى الحارس الامين على حقوقنا والدرع الحصين الذي يمكن لشعوبنا ان تراهن عليه.

الاخوة والزملاء الاعزاء،

لقد نجحت المنار ايضا في معركة بث الوعي والمعرفة لدى شعوبنا، التي ما زالت عرضة لحملة اعلامية مسعورة، يساهم فيها للاسف بعض الاعلام العربي، وهو ما يؤكد من جديد بان سلاح الاعلام اثبت فعاليته في مواجهة حرب غسل الادمغة والغزو الثقافي لمنطقتنا خاصة في عالم لم يعد يميز بين الخطأ والصواب، مما يدعونا الى اعتبار معركة الاعلام هي معركة جميع الاحرار في هذا العالم.. وعلى الاعلام العربي ان يكون صدى حقيقيا لنبض الشارع العربي الذي تفاعل إيجابا وداعما للمقاوما ومؤكدا تمسكه بالحقوق الفلسطينية خاصة مدينة القدس..

في هذه المناسبة نوجه تحية التقدير لجميع العاملين في قناة المنار، الذين بفضل جهودهم، يشاهد العالم الحقيقة ويقرأها بهذا الوضوح يوما بيوم. ومن يرصد بعض وسائل الاعلام العربية، خاصة تلك التي تتبع انظمة رسمية وتروج لسياساتها وعلاقاتها مع العدو اللاسرائيلي، بامكانه الاستنتاج ان هذا الاعلام خان رسالته الإعلامية بأن يكون ناقلا للحقيقة بموضوعية ومهنية، وعلى خلفية أن إسرائيل هي عدو للعرب والمسلمين،

مرة ثانية ،

لرئيس مجلس ادارة المنار ، ولمديرها العام ولجميع الزملاء .. كل عام ونحن وانتم الى الانتصارات اقرب.. كل عام ونحن الى فلسطين الارض والهوية اكثر قربا

كل عام وانتم بألف خير، ومعا وسويا نواصل الطريق على انوار هذه الشعلة التي لا يمكن ان تنطقىء ابدا

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

مكتب الاعلام – بيروت

بيروت في 08 حزيران 2021

المصدر: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين