صيادون فقراء يعثرون على كنز حقيقي في بطن حوت

عثر صيادون يمنيون فقراء على كنز حقيقي في بطن حوت ألقت به الأمواج ميتا على شاطئ خليج عدن جنوبي البلاد.

كان الحوت الذي عثرت عليه مجموعة مكونة من 35 صيادا، يملك مخزونا هائلا من مادة العنبر الثمينة، بيع مقابل 1.2 مليون يورو.

والعنبر هو الاسم الذي يطلق على القيء الذي يخرج من جوف الحوت ويلقب أيضاً بـ”الذهب العائم” أو “كنز البحر”، وهي مادة ذات رائحة كريهة لكنها عنصر نادر جداً يستخدم في صناعة العطور ويمكن بيعها بما يصل إلى 50 ألف دولار للكيلو الواحد.

وعندما اقترب الصيادون من الحوت شمّوا على الفور رائحة قوية عادة ما تعتبر مؤشراً على وجود العنبر، ثم سحبوا الحوت إلى الشاطئ وشرحوه فوجدوا بالفعل في بطنه كمية كبيرة من مادة العنبر الثمينة.

وبمجرد بيع العنبر، قسّم الصيادون أرباحهم فيما بينهم بشكل عادل، قبل مشاركتهم مع من ساعدهم ومع المحتاجين في قريتهم.

ويُحظر صيد حيتان العنبر لأن هذا النوع معرض للانقراض.

المصدر: سبوتنيك