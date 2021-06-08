عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 8 حزيران 2021

العناوين
الأخبار :
بري يلتزم اقرار الـ«الكابيتال كونترول»
المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً
هل يؤلّف الحريري أخيراً ؟
«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»
اسرائيل في مواجهة الاسرى والصواريخ
البناء :
ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد باقتحام الأقصى
انفراج أزمة الفيول وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة انتقاليّة في الوقت الضائع
التصعيد السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر
الديار :
الانجازات الوهمية: حلّ مُؤقت للكهرباء و “الكابيتال كونترول” لزوم ما لا يلزم
لا “سقف زمنياً” لمبادرة بري… وباسيل يُعاتب “الحلفاء”: لماذا تعويم الحريري !
ترقب لتداعيات الازمة الداخلية.. واستراتيجية “اسرائيلية مُبتكرة” للهروب من مُواجهة حزب الله
اللواء :
“مورفين مؤقت” لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة
العماد عون يزور السفير السعودي..
بعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي
الجمهورية :
مبادرة بري تواجَه بلعبة تضييع الوقت..
البنك الدولي: ألِّفوا الحكومة نساعدكم فوراً
النهار :
تمويل قسري للكهرباء و”ولادة” الكابيتال كونترول
الأنباء :
حكومياً لا اتصالات وتلميحٌ لموقفٍ “مفاجئ” للحريري
الأفق مسدود رغم محاولات ضخ جرعات من التفاؤل ونقمة الناس ترتفع
الاسرار
البناء
قال مرجع سياسي إن مَن ينظر للأزمات المتفاقمة في لبنان وخطها البياني صعوداً وهبوطاً يكتشف أن العامل السياسيّ اكبر من الأزمات نفسها، بدليل أنها قبل أن تبلغ الانفجار تجد طريق الحلحلة، وهو ما كان ممكناً قبل حرب الأعصاب التي تروّض اللبنانيين للقبول بما يُعرَض عليهم.
رصدت مراكز إعلامية أوروبية غلبة التصريحات الممهّدة للعودة الى الاتفاق النوويّ في واشنطن ومنها التحذير من خطورة امتلاك ايران لسلاح نووي وتشير الى تزامن التمهيد مع ترتيب البيت “الإسرائيلي” الذي يبدو أنه كان شرطاً لاطمئنان واشنطن لتوقيع من دون عواقب ومخاطر.
الجمهورية
ـ بموازاة الإجتماع الذي عقد أخيرًا في الجبل بين قياديين من القوات والحزب التقدمي الإشتراكي رُصدت إجتماعات بين مسؤولين في الإشتراكي والتيار الوطني.
ـ أكد نائب عن حزب بارز لسفير غربي إحترام حزبه لقرار دولي حسّاس.
ـ تتجه بعض شركات إستيراد مادة حيوية جداً للطلب من وزارة الصحة رفع الدعم عنها لتوزيعها في الصيدليات.
اللواء
ـ تولي قيادات في المحور إهتماماً لما بعد حرب غزة – إسرائيل، سواء لجهة العمليات الأمنية أو استئناف العمليات العسكرية.
ـ تعاني مؤسسات عامة من انهيارات خطيرة، تبدو معها عاجزة عن تأمين متطلبات المستفيدين منها، مع تصاعد الأزمة المالية والدوائية، فضلاً عن الأسعار.
ـ يقول مطلعون أن انهيار الكهرباء، والعتمة الشاملة، يطرح بصورة عملية فيدرالية الكهرباء!
الأنباء
المشكلة ذات الطابع الشخصي تتعمق بين مرجعيتين ما بات يشكل حاجزاً نفسياً كبيراً أمام أي حلول.
بث أجواء ايجابية بما يتعلق بمهمة وطنية بهدف ثني فرقاء سياسيين عن خطوة تصعيدية يلوّحون بها.
المصدر: صحف