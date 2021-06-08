ستولتنبرغ: الصين لا تشاركنا قيمنا وموضوعها سيناقش خلال قمة الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قمة الحلف ستناقش ملف العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن بكين “لا تشارك الحلف قيمه”.

وأشار ستولتنبرغ بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، إلى أن قمة الناتو في بروكسل يوم 14 يونيو ستناقش أيضا العلاقات مع روسيا.

وأضاف أن الناتو متفق مع موقف بايدن تجاه روسيا، داعيا إلى الحوار مع موسكو.

وقال: “نحن متفقون مع الموقف المزدوج، حيث نحتاج إلى الردع والدفاع، ولكن في الوقت ذاته نحتاج الحوار مع روسيا”، مضيفا أن “الحوار مع روسيا ليس دليلا على الضعف. ونحن أقوياء وموحدون، ويجب أن نتحدث مع روسيا”.

وتابع: “حتى إن لم نثق بعلاقات أفضل مع روسيا، علينا أن نرتب الأمور في هذه العلاقات المقعدة”.

وأكد ستولتنبرغ أنه ناقش مع بايدن قضية الرقابة على الأسلحة، مرحبا بتمديد موسكو وواشنطن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

ولم يوضح الأمين العام ما إذا سيعقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو قبل قمة الحلف.

وذكر من بين المواضيع الأخرى التي ناقشها مع بايدن الإرهاب الدولي والأمن السيبراني وتغير المناخ.

المصدر: وكالات