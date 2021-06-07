وفاة حجة الاسلام علي اكبر محتشمي جراء اصابته بكورونا

غيب الموتُ اليومَ وزيرَ الداخليةِ الايراني الاسبق وعضوَ مجمعِ علماءِ الدين المناضلين حجةَ الاسلام علي اكبر محتشمي بور جراءَ اصابته بمرض كورونا عن عمر يناهز 75 عاما.ةفاى

السيد محتشمي قضى عمرَه في سبيلِ رفعِ رايةِ الاسلام والثورةِ وتحريرِ القدسِ الشريف والدفاعِ عن المظلومين ولم يألُ جهداً الى جانبِ المقاومةِ في لبنانَ وفلسطين. وكان الراحلُ سفيراً لبلاده في سوريا، ووزيراً للداخليةِ في الثمانينياتِ وممثلاً لطهرانَ في مجلسِ الشورى الاسلامي خلالَ الدورتينِ الثالثةِ والسادسةِ ومستشاراً لرئيسِ الجمهوريةِ في الشؤونِ الاجتماعية خلال فترة التسعينيات.

المصدر: قناة المنار