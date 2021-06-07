وزني أرسل كتابا الى سلامة بشأن الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2021 - 17:54

وزني أرسل كتابا الى سلامة بشأن الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء

منذ 2 ساعة 7 June، 2021
الوزير غازي وزني
لبنان

أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات.

وأبلغ وزني سلامة انه “تبلغ الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات وللتفضل بالعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة والتي سبق لوزارة المالية أن وافقت عليها وأرسلتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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