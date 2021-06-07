معن بشور: المنار… ثلاثون سنة في مقاومة الظلام

هنأ رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور قناة المنار في عيدها الثلاثين، مشيراً الى ان القناة كانت تؤكد ان مقاومة الاحتلال هي أيضاً مقاومة الظلم والظلام المخيمين منذ عقود على أمتنا….

وهذا نص البيان:

“المنار” ..

ثلاثون سنة في مقاومة الظلام

معن بشور

7/6/2021

منذ ان وَاكبتْ قناة “المنار” المقاومة الإسلامية المظفّرة، صوتاً وصورة، كانت تؤكد ان مقاومة الاحتلال هي أيضاً مقاومة الظلم والظلام المخيمين منذ عقود على أمتنا….

لذلك لم تكن صدفة أن يكون مبنى “المنار” مستهدفاً، ككل مواقع المقاومة، خلال حرب تموز/يوليو 2006، ولم يكن صدفة ان يكون العاملون فيها شهداء في معارك الأمة دفاعاً عن وجودها وأمنها واستقرارها واستقلالها.

ولذلك لم تكن صدفة أن يهبّ الحكام الظلمة في هذا العالم بكل ما في وسعهم لحجب “المنار” وغيرها من وسائل الاعلام المقاوم عن الأقمار الصناعية وعن الرأي العام العالمي، فهؤلاء يدركون ، كما نلاحظ من ممارسات العدو الصهيوني في فلسطين هذه الأيام، أن حربهم على الاعلام، إعلاميين ومكاتب إعلامية، لا تقلّ همجية ووحشية عن حربهم على أبناء فلسطين، كل فلسطين.

ولعل ما ميّز “المنار” ايضاً هو ادراكها أن المقاومة ليست مجرد سلاح فقط، بل هي مشروع وحدة ونهضة وثقافة في الأمة كلها، لذلك فتحت “المنار” ذراعيها لأصوات الأحرار من أي منبت أيديولوجي أو مشرب سياسي جاءوا، ما داموا متلاقين حول حرية الأمة ووحدتها ونهضتها.

اليوم نطفئ مع “المنار” شمعتها الثلاثين، مثلما أطفأنا معها شمعتها التاسعة يوم التحرير عام 2000، وشمعتها الخامسة عشرة يوم النصر المؤزر في تموز/ يوليو 2006، وكلّنا أمل اننا سنحتفل ، كأمة وكمقاومة، بإطفاء شمعتها في قابل الأيام غير البعيدة بإذن الله ، ونحن نصلي في القدس، بعد تحريرها من دنس الاحتلال.

كل التهاني لأسرة “المنار”، فرداً فرداً، وإدارة وتحريراً وبرامج، فنجاح “المنار” هو ثمرة جهد جماعي متكامل مع بطولات المقاومين وحكمة القادة، وتلاقي المخلصين من كل أرجاء الأمة…

معن بشور

المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية

الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن

المصدر: موقع المنار