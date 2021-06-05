“الوطني الحر”: على الحريري القيام بواجباته وتقديم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية

نبه “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان له السبت من أن “تؤدي المماطلة في تشكيل حكومة إنقاذية فعالة الى بلوغ نقطة اللاعودة في مسار الانهيار المالي، وما ينتج من ذلك من مخاطر معيشية واضطرابات اجتماعية”.

ودعا التيار “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى القيام بواجباته الدستورية والوطنية، فيقدم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها الى الثقة في مجلس النواب”، وأكد “الالتزام التيار بحكومة اختصاصيين وبرئاسة الحريري”، وتابع “نؤيد ألا يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء”.

ورأى التيار “بوجوب ان يدعو رئيس الجمهورية الى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية لبحث الخيارات والأولويات بالإصلاح وباستكمال تشكيل السلطة التنفيذية والتصدي للتحديات المصيرية التي يواجهها اللبنانيون”.

واستغرب التيار “السكوت عن التطاول المتكرر على مقام رئاسة الجمهورية”، ولفت الى ان “المس بهذا المقام يمس بكرامة الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام