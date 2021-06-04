أسعار النفط تتراجع مع استمرار التشاؤم بشأن فيروس كورونا

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.

ونزل خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبط أربعة سنتات يوم الخميس في أعقاب صعوده لأعلى مستوى منذ مايو أيار 2019. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة هذا الأسبوع.

وهبط الخام الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 68.71 دولار بعد أن هبط سنتين في الجلسة السابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو أربعة بالمئة.

ربح كلا العقدين نحو خمسة دولارات لكل منهما في الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من أوج الجائحة.

وقال محللو السلع الأساسية لدى جيه.بي مورجان تشيس في مذكرة “لا نزال نعتبر تعافي الطلب على النفط من نتائج التطعيمات إلى حد كبير”.

وأشار المحللون إلى أن “أمريكا وأوروبا متقدمتان على نحو جيد في جهودهما للتطعيم”، لكن بطء أنشطة طرح التطعيم في دول آسيوية متقدمة وناشئة على حد سواء يعني أنه “لا تلوح في الأفق نهاية واضحة لقيود التباعد الاجتماعي في المنطقة”.

أصيب أكثر من 170 مليون شخص بالفيروس على مستوى العالم، في حين يقترب عدد الوفيات من 3.8 مليون، إذ لا تظهر أي بوادر نهاية قريبة لأسوأ أزمة صحية عالمية في قرن والتي تمضي في عامها الثاني.

المصدر: رويترز