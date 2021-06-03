الجيش اللبناني: الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة دان انتهاكات العدو المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 3/6/2021 عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، وأدان الجانب اللبناني استهداف العدو الإسرائيلي مؤخرا المدنيين العزل ما أدى الى استشهاد الشاب محمد طحان.

كما دان انتهاكات العدو المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزامه قرارات الأمم المتحدة لاسيما القرار 1701 بمندرجاته كافة.

وشدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كافة لاسيما: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، وبقعة B1 المحتلة. كما أشار الى استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي أضيف إليها أخيرا 17 نقطة خرق جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام