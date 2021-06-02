كركي: دفعات دورية من الدولة لصالح صندوق الضمان صونا للامن الصحي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن “اجتماع عمل عقد صباح اليوم، في مكتب وزير المالية الدكتور غازي وزني مع كل من مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر. وأشار الى أن “كركي طمأن المضمونين أن الصندوق سوف يستمر بدفع التقديمات الصحية لهم كالمعتاد بعد وعد تلقاه من وزير المالية مشكورا، برفد الضمان بمبالغ دورية حتى نهاية العام 2021. وقد أعطى الوزير توجيهاته لدفع الدفعة الأولى بمبلغ يتراوح بين 50 و75 مليار ليرة سوف تصل الى الضمان في غضون الأيام القليلة القادمة، مبديا تقديره وشكره الجزيل لجهود معالي وزير المالية والتجاوب الذي أبداه من أجل ضمان استمرارية هذه المؤسسة واعتبارها على سلم الأولويات، كونها صمام الأمان للشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام