اسحق هيرتسوغ رئيساً لكيان العدو

انتخب برلمان العدو “الكنيست” الزعيم السابق لحزب “العمل” ورئيس الوكالة اليهودية اسحق هيرتسوغ رئيساً للكيان المحتل خلفاً لرؤوفين ريفلين الذي انتهت ولايته بعد سبع سنوات متواصلة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء أن “الكنيست انتخب اسحق هيرتسوغ رئيسا لإسرائيل خلفا لرؤوفين ريفلين، بدعم من 87 عضو كنيست، من أصل 120”.

وتنافس على هذا المنصب كل من الزعيم السابق لحزب “العمل” ورئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوغ، والناشطة الاجتماعية مريام بيريتس.

وبدأت عملية الاقتراع الساعة الحادية عشر في جلسة خاصة عقدها الكنيست، إذ ادلى 120 نائبًا بصوتهم في عملية اقتراع سرية لانتخاب الرئيس الحادي عشر للكيان والذي سيتولى منصبه في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.

هذا ويعتبر منصب الرئيس في الكيان الغاصب سياسيًا ضمن النظام البرلماني، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي.

المصدر: سبوتنيك