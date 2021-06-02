مصر: خروج قطار بضائع عن القضبان في منطقة إمبابة دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2021 - 02:16

مصر: خروج قطار بضائع عن القضبان في منطقة إمبابة دون وقوع إصابات

منذ 42 mins 2 June، 2021
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عربي وإقليمي - مصر

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، عن خروج عربة قطار لنقل البضائع في منطقة إمبابة عن القضبان دون وقوع إصابات.

وقال المصدر لـ”بوابة أخبار اليوم”، إن “حركة القطارات تعطلت على خط البضائع المتجه إلى صوامع الغلال في منطقة إمبابة، ولم تتأثر الحركة بالحادث”.

وأشار إلى أنه “تم إعادة العربة إلى القضبان بواسطة الأوناش، واستأنف القطار رحلته دون مشاكل”.

وأضاف أنه “تم تعطيل حركة القطارات على خط البضائع من وإلى صوامع الغلال الواقعة في نطاق المنطقة”، مشيرا إلى أن “حركة القطارات على خط الوجه القبلي لم تتأثر بالحادث”.

المصدر: وكالات

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