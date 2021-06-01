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June 1 2021 - 05:02

ألمانيا وفرنسا متمسكتان باتفاقات مينسك و”رباعية نورماندي”

منذ 2 ساعة 1 June، 2021
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أخبار دولية - المانيا

جددت ألمانيا وفرنسا التأكيد على تمسكهما باتفاقات مينسك ومقررات قمة “رباعية نورماندي” بشأن تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وجاء في بيان في أعقاب الاجتماع بين حكومتي البلدين، يوم الاثنين: “في ظل التصعيد الأخير نشدد على أهمية تنفيذ اتفاقيات مينسك ومقررات قمة باريس التي عقدت في ديسمبر 2019 بشأن حل مقبول للنزاع بشرق أوكرانيا”.

وأضاف البيان: “نحن متمسكون بالعمل في إطار رباعية نورماندي بتحقيق هذا الهدف”.

من جهته، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الحكومتين، إلى أنه اتفق في محادثاته الهاتفية الأخيرة مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل فترة، على عقد اجتماع لرباعية نورماندي على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد أنه يعتبر صيغة “نورماندي” التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا “الأنسب” لتسوية الوضع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن حادثة هبوط طائرة “رايان إير” في العاصمة البيلاروسية مينسك واعتقال سلطات بيلاروس لناشط معارض كان على متنها، لن تؤثر على المناقشات ضمن هذا الإطار، مؤكدا أن “هذا الأمر لا علاقة له ببيلاروس”.

المصدر: وكالات

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