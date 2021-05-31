ائتلاف ثورة 14 فبراير: نبارك لسوريا قيادةً وشعبًا عرسها الانتخابي الديمقراطي بعد عقد من العدوان الكوني الجائر

أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن “شعب سوريا الشقيقة حقق نصرًا وطنيًّا مشرّفًا، حين استرجع قراره السياسيّ والسياديّ لدمشق العروبة بعد عقد كامل من عدوان كونيّ ليس له مثيل في التاريخ المعاصر”، معتبراً أن “نصره كان على قدر صبر أبنائه وبأسهم ووحدتهم، وتوّج بمشهد ديمقراطيّ شاهده الملايين في العالم تمثّل بإعادة انتخاب الدكتور بشّار حافظ الأسد رئيسًا للجمهوريّة العربية السوريّة لمدّة رئاسيّة جديدة، وبنسبة 95.1%، عبّر من خلالها الشعب السوريّ عن إرادته الحرّة، وخياره رغم الحرب الإعلاميّة الموجّهة ضدّه”.

وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، قال الائتلاف إنّنا “نرسل باسم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من البحرين، الشعب السوريّ وقيادته على هذا النصر، مؤكّدين وقوفنا مع إخوتنا السوريّين في كلّ الظروف، آملين أن يعمّ السلام والأمان على كلّ الأراضي السوريّة لتبقى دمشق، كما كانت، عاصمة المقاومة العربيّة وسدًّا منيعًا ضدّ كلّ المؤامرات التي تحيك بها وبأمّتنا العربيّة”.

المصدر: بريد الموقع