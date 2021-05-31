جهاد الصمد في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: طيفه كشخصية وطنية إستثنائية لا يزال حاضرا بيننا

قال النائب اللبناني جهاد الصمد في بيان له الاثنين في الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي إنه “بالرغم من مرور 34 سنة على استشهاده، فإن طيفه كشخصية وطنية إستثنائية لا يزال حاضرا بيننا بقوة”.

وأضاف الصمد “نستذكره في هذه الأيام الصعبة كنموذج لرجل الدولة والحكم والمسؤولية والنزاهة والكفاءة”، وتابع “نحن أحوج ما نكون إلى هذه الصفات لدى المسؤولين عندنا في هذه المرحلة، في ظل وجع الناس وتفاقم الأزمة الإقتصادية والمعيشية وتخبط أهل السلطة وعجزهم عن إيجاد الحلول لمشاكل البلد والمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام