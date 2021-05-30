البراكس استنكر الاعتداء على محطات المحروقات: المشكلة عند مصرف لبنان والدولة

استنكر عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس “ما حصل من اعتداء في صور وقبله في عكار، ونتج منهما جريح وقتيل، وما يحصل في مناطق أخرى”، ودعا “الاجهزة الامنية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لايقاف هذه الاعتداءات”.

وقال البراكس في بيان له الاحد “ما يحصل في محطات المحروقات من مشاكل واعتداءات غير مقبول، لان أصحاب المحطات ليسوا كبش محرقة أو فشة خلق. فهم يعانون من أزمة الشح بالبضائع كالمواطنين، ويتحملون الاذلال في استلام المحروقات، ويضطرون الى إقفال محطاتهم التي هي أبواب أرزاقهم”.

واكد البراكس أن “المشكلة عند مصرف لبنان والدولة، وليس عند أصحاب المحطات الذين يعتبرون الضحية الاولى وأكبر الخاسرين وأكثر المضحين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام