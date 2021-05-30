“الجهاد”: لن نسمح للعدو بفرض الشروط على المقاومة أو بعزل غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش الأحد “لن نسمح للعدو الاسرائيلي بفرض الشروط على المقاومة بغزة أو بوضع شروط تعزل قطاع غزة عن الأمور الوطنية في الضفة والقدس المحتلة”.

وأكد البطش ان “نتائج المعركة الأخيرة مع الاحتلال أنهت عربدة الاحتلال والمستوطنين في مدينة القدس والمسجد الأقصى وأنهت ما يسمى صفقة القرن”، وأشار الى ان “دور النقابات في غزة مهم ويجب أن نشركهم بإعادة الاعمار في قطاع غزة”، ودعا “جميع الدول العربية والإسلامية بأن يكون لها سهماً واضحاً في إعادة إعمار قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم