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February 7 2025 - 18:06

حدادة: أورتاغوس غير مرغوب بها ويجب استبدالها

منذ 16 mins 7 February، 2025
خالد حدادة
لبنان

اعتبر الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة في بيان، ان “موقف مكتب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من تصريح مندوبة ترامب مورغان أورتاغوس، لا يحمي السيادة، وأقله المطلوب اعتبارها غير مرغوب بها وطردها من البلاد، والطلب من حكومتها استبدالها”.
وإذ سأل عن دور “الرئيس المكلف والقاضي النزيه وعاشق الاصلاح نواف سلام”، دعا “رئيس مجلس النواب والنواب من دون استثناء، وخاصة السياديين والتغييريين والاحزاب بكل تشكيلاتها، الى التصدي لهذا الموقف، لأن ذلك اهم بكثير من الحصص ومن الحكومة كلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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