النبطية تشهد اقبالاً من الأهالي لتلقي لقاح استرازينيكا

انطلقت صباح السبت حملة اليوم الوطني لتلقي لقاح أسترازينكا الذي أعلنته وزارة الصحة على مختلف الأراضي اللبنانية وذلك في مركز الجنوب الطبي التابع للهيئة الصحية الإسلامية في مدينة النبطية. واتخذت إدارة المركز، وهو المركز الوحيد المعتمد في النبطية ومنطقتها لاعطاء اللقاح، كل التدابير الوقائية الصحية، والاجراءات الادارية واللوجستية لإتمام هذه العملية بنجاح.

وأشرف على عملية التلقيح رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور علي عجرم وطبيب قضاء النبطية الدكتور بشّار شميساني. وأعلن مدير مركز الجنوب الطبي الدكتور علي صباح أن “إقبالا يسجل منذ ساعات الصباح من قبل الاهالي الذين تتوافر فيهم شروط تلقي اللقاح بخاصة الفئات العمرية المحددة من قبل وزارة الصحة ما بين عمر ال30 سنة وال65”.

ولفتت الى أن “المركز بجهوزية تامة لاستقبال كل الراغبين بأخذ اللقاح طيلة هذا اليوم وحتى السادسة مساء”. ولفت الى ضرورة أخذ اللقاح من قبل المواطنين للخروج من هذا الوباء.

المصدر: مراسل المنار