مقتل 4 أشخاص بحريق في جناح علاج المصابين بكورونا في مستشفى برازيلي

قتل 4 أشخاص على الأقل جراء حريق شب أمس الجمعة في جناح لعلاج كرضى “كوفيد-19″ مستشفى نيستور بيفا في مدينة أراكاجو شمال شرق البرازيل.

وقال رئيس بلدية أراكاجو، إيدوالدو نوغيرا، عبر تويتر”: “في هذا الزمن الصعب نبذل كل جهود لمساعدة المرضى وأفراد عائلات ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم في مستشفى نيستور بيفا. نعرب عن حزننا العميق من مصرع 4 مرضى”.

وأوضحت وزارة الصحة أن الجناح الذي وقع فيه الحريق كان يحتضن حوالي 60 مصابا بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19″.

وقال مجلس المدينة في بيان إنه:”تمت السيطرة بسرعة على الحريق، لكنه أسفر عن مقتل 4 مرضى بينما نقل 35 إلى مستشفيات أخرى، بعضها غير مخصص للمصابين بـ”كوفيد-19″، حيث تعرض العشرات لاختناق لاستنشاق الدخان”.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي مرضى على نقالات خارج المستشفى في عاصمة ولاية سيرغيبي التي يقطنها 665 ألف نسمة.

وقالت سلطات مدينة أراكاجو إنها:”تسعى لتخصيص منشأة أخرى لضمان رعاية المرضى”.

وذكر المكتب الصحفي لبلدية أراكاجو أن”تحقيقا لا يزال يجرى في سبب الحريق”.

المصدر: وكالات