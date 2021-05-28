الرئيس روحاني: إيران وأذربيجان تتجهان نحو تعزيز العلاقات الثنائية

في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية أذربيجان، أعرب الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني عن ثقته في أن إيران وأذربيجان تتجهان في ظل ارادة الشعبين نحو تعزيز العلاقات بين البلدين انطلاقا من الثراء الثقافي والتاريخي المشترك. وتقدم الرئيس حسن روحاني في رسالته إلى الرئيس الاذربيجاني الهام علييف الجمعة، بخالص التهاني للرئيس الأذربيجاني ولحكومة وشعب هذا البلد الصديق والجار بمناسبة ذكرى استقلاله.

وأكد روحاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، كبلدين جارين، ارتبطا بروابط أخوية على مستوى عال بالاعتماد على الاواصر التاريخية والثقافية والدينية منذ استقلال هذا البلد. وأعرب الرئيس روحاني عن ثقته في أن البلدين “سيواصلان التحرك في المستقبل لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلاقات الثقافية وتعميق السلام والاستقرار الإقليميين، بالاعتماد على الثراء الثقافي المشترك والخلفية التاريخية، وعلى أساس التفاهم المتبادل، وبما يتماشى مع رغبة شعبي البلدين”.

كما أعرب روحاني عن “امنياته بالصحة والنجاح للرئيس علييف والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية أذربيجان”.

المصدر: فارس