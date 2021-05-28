ايران.. آية الله رئيسي يدعو الشعب للمشاركة الواسعة في الانتخابات

أكد المرشح للرئاسة الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، معربا عن أمله بتحقيق التطور والتنمية في البلاد. وقال آیة الله ابراهیم رئیسي، في تصريحه خلال لقائه شرائح شعبية اثناء زيارته لمقبرة الشهداء في شمال طهران الجمعة، إن “ظروف البلاد ستشهد تغييراً بإذن الله وسيمهد لذلك بفضل بركات الائمة الاطهار (ع) والشهداء الكرام بالتأكيد”.

واضاف رئيسي أن “بعض الشرائح تشعر الانزعاج من المشاكل والهواجس كما ان البعض يفتقدون الامل وربما يشعر البعض الآخر باليأس”. وأكد أنه “بالامكان عمل الكثير ونشعر بالرغبة والاقتدار رغم ان الطريق تكتنفه صعوبات وفيما أظهر العديد أن المسار شاق وليس سهلاً لكننا ندرك أنه بالامكان بلوغ قمم الشموخ ومعالجة المشاكل بفضل مشاركة هؤلاء الشبان الفاعلين والطيبين الى جانب الشعب”.

ودعا جميع شرائح الشعب الى المشاركة الواسعة في الانتخابات الحالية ما سيثمر عن تحقيق التطور في البلاد.

المصدر: فارس